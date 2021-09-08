اعتقال مجموعة مسلحة امريكية في الإمارات كانت متوجهة إلى أفغانستان

شفق نيوز/ كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على مجموعة من الأمريكيين المسلحين، كانوا متوجهين من الإمارات إلى أفغانستان.

وذكرت المجلة ان برقية صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن هؤلاء الأمريكيين اعتقلوا في مطار دبي في 31 أغسطس/ آب الماضي، وتم إطلاق سراحهم بكفالة لاحقا.

وبحسب البرقية فان هؤلاء الأمريكيين "وصلوا إلى دبي على متن طائرة خاصة وكانت بحوزتهم أسلحة، ويعتقد أنهم كانوا يعتزمون المساعدة في جهود الإجلاء من أفغانستان، لكن لم تكن لديهم خطوط سفر موافق عليها".

واشارت البرقية الى أن القنصلية العامة الأمريكية في دبي، ما تزال على تواصل مع السلطات المحلية بغية احتواء هذه المشكلة.

وأكدت الخارجية الأمريكية بطلب من المجلة صحة الأنباء عن اعتقال مواطنين أمريكيين في دبي والإفراج عنهم لاحقا، فيما أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI أنه على دراية بالموضوع أيضا، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وبينت المجلة أن الحادث وقع قبل ساعات معدودة من انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بإقلاع آخر رحلة عسكرية أمريكية من مطار كابول.

وحذر النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، ريتشي توريس، من أن محاولة مجموعة من الأمريكيين المسلحين دخول أفغانستان لأسباب غامضة تمثل تطورا مثيرا للقلق، داعيا وزارة العدل إلى إجراء تحقيق سريع لتحديد هوية هؤلاء الناس والتأكد من نواياهم.