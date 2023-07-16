اعتقال قاتل "عاملات الجنس" بعد 12 عاماً من الفرار

شفق نيوز / أعلنت شرطة نيويورك، يوم الأحد، سقوط المشتبه به، ريكس هيرمان، المهندس المعماري البالغ من العمر 59 عاماً، الذي يعتقد أنه متورط في سلسلة جرائم قتل عاملات جنس في الولاية الأمريكية، وذلك بعد أكثر من 12 عاما من الفرار.

وذكرت شرطة نيويورك، أنها أوقفت هيرمان في مانهاتن بمدينة نيويورك، مساء الخميس الماضي، بعد رحلة بحث طويلة أثارت تساؤلات"، ويُعتقد أن هيرمان ألقى بقايا ضحاياه على طول الساحل في لونغ آيلاند بولاية نيويورك، حيث تم العثور على 11 مجموعة من الرفات البشرية بين عامي 2010 و2011.

وأضافت الشرطة، أن "الرفات تعود لعشر بالغات، من بينهن والدة طفل عثر عليه أيضاً، وكانت البالغات جميعاً عاملات بالجنس".

وكان المدعون قالوا إن السفاح المشتبه به تواصل مع أقارب بارتيليمي من هاتف الضحية لإثارة عواطفهم، وفي إحدى المكالمات أبلغهم بأنه قتلها.

وتساءلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا للعثور على السفاح، مشيرة إلى أن ذلك كان سؤالاً طرحه المشتبه به نفسه، حيث تساءل على الإنترنت: "لماذا لم يتم القبض على سفاح لونغ آيلاند؟