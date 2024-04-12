اعتقال فتاتين ومراهقين اثنين خططوا لهجوم إرهابي في ألمانيا

شفق نيوز/ ألقت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة، القبض على فتاتين ومراهقين اثنين خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي غربي البلاد.

وأفاد مدعون عامون في دوسلدورف في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس"، بأن "ثلاثة موقوفين في ولاية شمال الراين-فستفاليا يشتبه بقوّة بأنهم خططوا لشن هجوم إرهابي بدوافع إسلامية".

وأضافوا أن "الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً التزموا تنفيذ جريمة القتل والقتل غير العمد".

وفي إعلان منفصل، أكد المدعون العامون في شتوتغارت أن مشتبهاً بها تبلغ 16 عاماً موقوفة "للاشتباه بأنها كانت تحضّر لجريمة خطرة تعرّض الدولة للخطر".

ولم يقدّم المحققون تفاصيل إضافية عن الخطة المفترضة، قائلين إن التحقيق ما زال جارياً.

لكن صحيفة "بيلد" الأكثر انتشاراً في ألمانيا، ذكرت أن السلطات تشتبه بأن المراهقين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بزجاجات حارقة وسكاكين باسم تنظيم داعش.

ويعتقد أنهم كانوا سيستهدفون مسيحيين وعناصر شرطة، وفق التقرير الذي أفاد بأن المشتبه بهم فكروا أيضاً في مسألة حيازة أسلحة نارية.

وما زالت ألمانيا في حالة تأهب خشية وقوع هجمات إسلامية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية في البلاد من أن خطر وقوع هجمات كهذه "حقيقي وأعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة".