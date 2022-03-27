اعتقال عراقي مطلوب للإنتربول بشبهة الانتماء لـ"داعش"

شفق نيوز / أعلنت السلطات التركية، مساء الأحد، تفاصيل اعتقال مواطن عراقي مطلوب للشرطة الدولية "الإنتربول" بشبهة انتمائه لتنظيم "داعش".

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم ولاية أوردو (شمال تركيا)، إن "المشتبه به ألقي القبض عليه في منطقة ألتينوردو وسط المدينة، في 23 من شهر آذار الجاري".

وأضاف البيان، أن "المشتبه به عُرض على النيابة التركية، لتصدر قراراً باعتقاله وإرساله إلى السجن".

وبحسب صحيفة "الزمان" التركية، فإن المتهم بالانتماء لداعش، الذي جرى اعتقاله قبل أيام في أوردو شمالي البلاد، متورط في عديد من العمليات التي نفذها التنظيم.