اعتقال عدد من المشتبهين في اغتيال رئيس هايتي

شفق نيوز/ ألقي القبض على 11 شخصا مشتبها بهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مبنى السفارة التايوانية في البلاد.

وأخطرت الشرطة الهايتية، الدبلوماسيين برغبتها دخول أراضي السفارة للبحث عن المشتبه بهم.

وقالت البعثة الدبلوماسية التايوانية في بيان، إنه نظرا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط البلدين منذ فترة طويلة، أعطت السفارة موافقتها على الفور وسمحت للشرطة بإجراء عملية البحث والقبض على المشتبه بهم.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا مويس.

كذلك أعلنت السلطات في هايتي أن الأجهزة الأمنية تعرفت على 28 من الجناة، 26 منهم من مواطني كولومبيا.