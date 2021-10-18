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اعتقال طالب أطلق النار داخل مدرسة في روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-18T05:44:20+0000
اعتقال طالب أطلق النار داخل مدرسة في روسيا

شفق نيوز / اعتقلت الشرطة الروسية، يوم الاثنين، طالبا قام بإطلاق النار داخل مدرسة في بيرم شرقي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن "طالبا في الصف السادس قام بإطلاق النار على مدرسة بالقرب من بيرم، دون وقوع إصابات".

وأوضحت مصادر مطلعة، أن "مراهقا يبلغ من العمر 12 عاما أحضر معه سلاحا ناريا من نوع (سايغا) إلى المدرسة في قرية سارس وأطلق عدة طلقات منها.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الروسية، في بيان لها أن "اليوم، في حوالي الساعة 8:00 تقريبا، تلقى قسم الشرطة في منطقة مدينة Oktyabrsky في إقليم بيرم رسالة مفادها أن قاصراً أطلق رصاصتين في المدرسة من سلاح باتجاه الحائط والسقف".

وأضافت الداخلية "لم يصب أحد نتيجة الحادث، و تم اعتقال المراهق، وتبين أنه تلميذ بالصف السادس في هذه المدرسة، ودوافع فعله ومصدر اقتناء السلاح يجري التحقق منها".

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