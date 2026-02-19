اعتقال شقيق ملك بريطانيا بتهمة "سوء السلوك"

شفق نيوز- لندن

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، يوم الخميس، أن الشرطة البريطانية اعتقلت الأمير أندرو، للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء توليه منصباً عاماً.

وبحسب الهيئة، جاء الاعتقال بسبب "الاشتباه في ارتكابه سوء سلوك حين كان يتولى منصباً عاماً".

ويعد الأمير أندرو، دوق يورك، الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية وشقيق الملك تشارلز الثالث.

وكان قد تخلى عن مهامه الملكية الرسمية عام 2019 على خلفية جدل واسع، ولم يعد يتولى أي منصب عام داخل المؤسسة الملكية.