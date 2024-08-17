اعتقال شخص يروج لحركة دينية "مشبوهة" في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم السبت، اعتقال شخص ضبط بحوزته منشورات تروج لأحدى الحركات الدينية "المشبوهة" في احدى مناطق الكرخ ببغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة (الثانية) شرطة اتحادية، ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات وتكثيف الجهود الاستخبارية، من إلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته منشورات تروج لإحدى الحركات الدينية المشبوهة وبالجرم المشهود وذلك في إحدى مناطق الكرخ".

وأضاف البيان أنه تم تسليم الشخص الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.