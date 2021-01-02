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اعتقال شخص لتمزيقه صورة سليماني.. وعائلته تطالب بإطلاق سراحه

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-02T17:54:14+0000
اعتقال شخص لتمزيقه صورة سليماني.. وعائلته تطالب بإطلاق سراحه

شفق نيوز/ طالبت عائلة الشيخ مجدي المغربي، المعتقل لدى حركة حماس على خلفية تمزيقه صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإفراج عنه، بعد مواصلة احتجازه منذ ثلاثة أيام، دون معرفة العائلة لمصيره.

وقالت العائلة في بيان، إن "الشيخ مجدي لا يزال معتقلاً بعد تمزيقه صورة قاسم سليماني في غزة، حيث لا يعلم أحد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة له، مما سبب خوفاً لدى عائلته وأطفاله".

وقبل ثلاثة أيام، اتهمت عائلة الشيخ مجدي قوة من الأمن الداخلي التابع لحركة حماس باعتقال ابنها، بتهمة تمزيق صورة لسليماني.

وذكر شقيق مجدي أن سلطات حماس "اختطفته" يوم الخميس، بعد ساعات من نشره مقطع فيديو وصورا عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يمزق ملصقا لسليماني علق على لافتة كبيرة في قطاع غزة.

وتأتي هذه المطالبة عشية الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني وبرفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

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