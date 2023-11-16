اعتقال سائق اصطدمت سيارته قرب سفارة إسرائيل في طوكيو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، أن الشرطة أوقفت رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليابانية.

وذكر تلفزيون فوجي أن سيارة اصطدمت بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، اليوم، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على رجل على الفور.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل الذي تم اعتقاله في الخمسينات من عمره.

وقال التلفزيون إن رجل أمن أصيب.

وبينما لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤول بالسفارة للتعليق عندما اتصلت به رويترز، قال متحدث باسم شرطة مدينة طوكيو إنهم غير قادرين على التعليق في الوقت الحالي.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) سيارة صغيرة سوداء اللون تعرضت لأضرار في مصابيحها الأمامية ولوحها حيث يبدو أنها اصطدمت بالحاجز على جانب الشارع.

وكان الطريق المجاور مليئا بأجزاء متصدعة من السيارة التي تعطلت.

وأظهرت اللقطات أن لوحة أرقام السيارة كانت من تاما غربي طوكيو.