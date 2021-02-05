اعتقال زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب

شفق نيوز/ اعتُقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي قبل أشهر عدّة، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الخميس.

والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في تشرين الأوّل/أكتوبر" أدّت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

والتقرير الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات المتطرفة هو أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي بعد تقارير غير مؤكدة.

ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي ولا عن تفاصيل أخرى للعملية.

لكن المركز الأميركي لمراقبة المواقع الجهادية "سايت" أشار في تشرين الأول/أكتوبر إلى "تقارير غير مؤكدة" عن اعتقال باطرفي على أيدي قوات الأمن اليمنية ومن ثم تسليمه إلى السعودية.