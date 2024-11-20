اعتقال بريطاني تسعيني لتورطه بـ"اغتصاب" وقتل سيدة عجوز قبل 57 عاماً

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الأربعاء، بأن الشرطة ألقت القبض على رجل تجاوز التسعين من عمره بتهمة "اغتصاب" وقتل سيدة عجوز قبل 57 عاماً.

وذكرت الصحيفة أنه في تطور جديد في قضية بارزة هزت مدينة إيستون في بريستول، ألقت شرطة أفون وسومرست، ألقت القبض على رجل في يبلغ من العمر 92 عاماً للاشتباه في تورطه بـ"اغتصاب" وقتل امرأة تم العثور على جثتها مخنوقة في منزلها.

وفي التفاصيل، تم العثور على لويزا دون (75 عاماً) جثة في منزلها في 28 حزيران/ يونيو 1967، على يد جارتها، وكانت قد تعرضت لـ"الاغتصاب" والخنق، وتبين أن سبب وفاتها هو الخنق، وأثارت الجريمة حينها تحقيقات واسعة، لكنها توقفت بسبب قلة الأدلة المتاحة.

في العام 2023، أعادت الشرطة فحص القضية وراجعت الأدلة الجنائية الجديدة، مما أدى إلى اعتقال رجل من مدينة إيبسويتش في مقاطعة سوفولك. احتجز المشتبه فيه للاشتباه في تورطه في جريمة القتل و"الاغتصاب".

وتأتي هذه الخطوة بعد ما وصفته الشرطة بـ"تطور كبير" في التحقيقات، حيث أكدت أن الرجل المشتبه فيه يخضع حالياً للاستجواب في الحجز. ورغم ذلك، لم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل لحماية نزاهة الإجراءات القانونية المستقبلية.

وكانت الجريمة قد وقعت في العام 1967، عندما لاحظت واحدة من جيران لويزا نافذة منزلها مفتوحة قليلاً، وعند دخول الجارة للتحقق، اكتشفت أن لويزا قد تعرضت للاغتصاب والخنق في غرفة المعيشة.

وتوسعت التحقيقات في ذلك الوقت، وتم اكتشاف أن لويزا قد زارت صديقتها أليس في وقت لاحق من المساء، قبل أن تعود إلى منزلها نحو الساعة 7:30 مساءً.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها وهي واقفة على عتبة منزلها في الساعة 10:30 مساءً، وهو ما اعتبره الجيران أمراً غير معتاد.

ورجحت الشرطة أن الجريمة ارتكبت بين الساعة 11:30 مساءً و4 صباحاً، ومع ذلك، لم يتم العثور على أي علامات تدل على حدوث صراع داخل المنزل. كما عُثر على بصمة كف بالقرب من نافذة المنزل المفتوحة، لكن التحقيقات توقفت بعد ذلك لفترة طويلة.

من جانبه، قال المحقق ديفيد مارشانت "يعد هذا تطوراً كبيراً في قضية مروعة ومؤلمة ظلت دون حل لما يقارب الستة عقود. نحن ندرك أن هذا الخبر سيكون صدمة للمجتمع في إيستون".

وأضاف "وعلى الرغم من مرور وقت طويل على الحادث، هناك من ما زالوا يتذكرون ما حدث وقد تكون لهم صلة بلويزا عبر العائلة أو الأصدقاء".

وتابع "فريق الشرطة المجتمعية يقوم بدوريات في المنطقة، لذا نحث أي مواطن على التحدث مع الضباط إذا كان لديه أي مخاوف أو استفسارات. نحن ملتزمون بمواصلة التحقيق لكشف الحقيقة وتقديم الإجابات التي طالما انتظرها أقارب لويزا".

وأكدت الشرطة أن التحقيق ما يزال في مرحلة حاسمة، وأنها ستستمر في عملها لضمان تقديم المشتبه فيه إلى العدالة.