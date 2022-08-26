اعتقال العشرات من "العقول المدبرة" لداعش في مخيم الهول

شفق نيوز/ أوقفت القوات الكردية في شمال شرق سوريا عشرات الأشخاص على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في مخيّم الهول للاجئين، وفق ما كشف مسؤول كردي.

ويقع هذا المخيّم الخاضع لإدارة قوات سوريا الديموقراطية التي يعدّ الأكراد عمودها الفقري على بعد أقلّ من 10 كيلومترات من الحدود العراقية.

ويضمّ هذا المخيّم الذي يعاني من اكتظاظ وسوء حال نحو 56 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف أجنبي، بحسب معطيات الأمم المتحدة، هم بغالبيتهم أقرباء لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ونازحون سوريون ولاجئون عراقيون.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سيامند علي من وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائل قوات سوريا الديموقراطية قوله؛ إن العملية التي أطلقتها القوات الكردية (أمس) الخميس تهدف إلى "اعتقال العقول المدبرة لداعش في هذا المخيم والذين يقومون بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى أخذ البصمات والحصول على الإحصائية الجديدة للقاطنين في المخيم".

وأضاف علي من مخيّم الهول حيث عُثر "على أربعة خنادق" إنه "تم إلقاء القبض على 27 مشتبها به".

وأوضح "بدأت قواتنا بإزالة الخيم الفارغة ضمن المخيم حيث يستخدمها داعش خلال هجماته. وبدأت قواتنا بتسجيل أسماء القاطنين... وأخذ البصمات".

وانتشرت القوات الكوردية على نطاق واسع في المخيّم الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ووصفت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان مخيّم الهول ببيئة "تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها".

منذ العام 2014، سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.