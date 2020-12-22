اعتقالات واسعة في إدلب بعد العثور على دراجة نارية مفخخة

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من داخل مدينة إدلب السورية، يوم الثلاثاء، بأنّ جهاز الأمن التابع لهيئة تحرير الشام نفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة معرة مصرين بريف مدينة إدلب بعد العثور على دراجة نارية مفخخة معدة للتفجير وتفكيكها يوم أمس.

وأبلغت المصادر، وكالة شفق نيوز، إنّ حملة الاعتقالات طالت 15 شاباً من معرة مصرين يشتبه صلتهم بالموضوع، وسط استنفار أمني وتكثيف للحواجز داخل البلدة ومخارجها وتدقيق حركة المدنيين الداخلين والخارجين منها.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس، أنّ حاجزاً يتبع لهيئة “ تحرير الشام ” عمدت لاعتقال ثلاثة عناصر جهادية أحدهم ينتمي لكتائب الفتح المنضوية ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، لأسباب غير معروفة، وذلك على الطريق الواصل بين منطقتي التوامة وترمانين في الريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية .