"اعتقالات واحتجاجات".. الأجواء المتوترة تسيطر على واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، أجواءً متوترة خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب قرار نزول الحرس الوطني إلى شوارع المدنية بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية فقد خرجت تظاهرات حاشدة، كما وثّق السكان عمليات اعتقال واسعة، فيما رفعت عمدة المدينة موريل باوزر منسوب خطابها الحاد ضد البيت الأبيض.

هذا وانطلقت المواجهة يوم الجمعة الماضي، برفع دعوى قضائية، إذ أعلن المدعي العام للعاصمة براين شوالب، عن مقاضاة الإدارة الأمريكية بهدف وقف استيلاء ترامب على شرطة العاصمة.

وقد دفع قاض فدرالي المدينة ووزارة العدل إلى التوصل لتسوية مؤقتة، فاحتفظت قائدة شرطة العاصمة باميلا سميث، بقيادة نحو 3100 عنصر، بينما حرم المفوض الطارئ للشرطة الذي عينته المدعية العامة بام بوندي، وهو رئيس إدارة مكافحة المخدرات تيري كول، من إصدار أي أوامر في الوقت الراهن.

في المقابل، اندلعت احتجاجات تحت شعار "ترامب يجب أن يرحل" امتدت من دوبونت سيركل إلى البيت الأبيض، فيما غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لعمليات اعتقال وبلقطات لشوارع فارغة في كولومبيا هايتس كانت عادة تعج بالباعة.

وشهد يوم أمس، اعتقال سائق دراجة نارية في شارع 14، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، بينما أكدت شرطة العاصمة أنها لم تشارك في العملية.

كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن "العملية استهدفت مهاجراً غير موثق يُشتبه بانتمائه إلى عصابة ويواجه قرار ترحيل نهائي"، مشيرة إلى أنه "قاوم الاعتقال مما أدى إلى إصابة أحد الضباط بارتجاج دماغي".

وأظهرت أرقام البيت الأبيض، أن أكثر من 300 شخص اعتقلوا حتى مساء السبت الماضي، ضمن هذه الحملة، بينهم 135 مهاجراً، كما جرى تفكيك 44 مخيما للمشردين من الأراضي الفدرالية.

ومن جانب آخر، أعلنت ولايات جمهورية مثل وست فرجينيا وكارولاينا الجنوبية نيتها إرسال نحو 700 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى العاصمة، ليضافوا إلى 800 عنصر سبق نشرهم.