اعتراف إيراني بالفشل استخباريا أمام الغرب واتهام لـ"كي جي بي" بالوقوف مع "الموساد"

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية الايراني موسوي لاري، يوم الاثنين، انتقادات لجهاز الاستخبارات الإيراني واستخبارات الحرس الثوري، مقرا بفشلهما ام الاجهزة الاستخبارية الغربية بالاشارة الى مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال وزير الداخلية الإيراني موسوي لاري، في مقابلة مع موقع جماران إيراني؛ وترجمت وكالة شفق نيوز مقتطفات منه، إن "إحدى ركائز الحكومة هي وزارة الاستخبارات؛ وعليها أن تعلم أن عليها أن تعمل في بيئة جديدة".

وأكد لاري، أن الوزارة فشلت في مجال الإستخبارات؛ "جاؤوا وضربوا إسماعيل هنية في قلب طهران"، لافتا الى ان كلا من استخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات قد منيتا بالفشل؛ لأنهما لم يتمكنا من التنبؤ أو السيطرة، في الوقت الذي أصبحت الحكومة موحدة ولم يعد هناك أي اختلاف فيها.

وأضاف: "بينما كانت المشكلة والمهمة الرئيسية لهذا الجهاز شيئًا آخر، الا انهم نسوا أنهم يتعاملون مع اجهزة اجرامية مثل "الموساد" و"ام اي سيكس" و"CIA" وأمثالها، وكذلك "KGB".

ورجح لاري، أن "كي جي بي" يرتكب جرائم أخطر من "سي آي إيه" في إيران ويقف إلى جانب الموساد، مردفاً: "لقد نسيت استخباراتنا أنهم كانوا إلى جانبهم، وكانت النتيجة دخول داعش إلى قلب مجلس الشورى الإسلامي".

وخلص الوزير الإيراني؛ إلى القول إن "(الرئيس الايراني الجديد) بزشكيان هو الطلقة الأخيرة التي تملكها الحكومة في جعبتها، وإذا فشلت هذه أيضاً، أقول إنها ستكون كارثية؛ أي أن فشل بزشكيان كارثة".