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اعترافات صادمة لمتهمين بخطف فتاة معاقة واغتصابها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-22T15:28:14+0000
اعترافات صادمة لمتهمين بخطف فتاة معاقة واغتصابها

شفق نيوز/ أدلى 3 متهمين باغتصاب فتاة من ذوي الهمم، في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية القاهرة، لمدة يومين، باعترافات صادمة حول الواقعة.

وقال المتهمون، أمام النيابة، إنهم كانوا تحت تأثير المخدرات "حشيش"، وإن جسد الفتاة أغراهم فقرروا خطفها واغتصابها داخل إحدى الشقق.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم، "قلنا دي بنت معاقة ومش هتعرف مين اللي اغتصبها، وهتكون مبسوطة، علشان كده قررنا نعمل كده".

وحول ارتكاب الجريمة في نهار رمضان، رد المتهمون على سؤال المحقق، أن "الشيطان السبب، وإحنا كنا تحت تأثير المخدرات".

وبعرض المتهمين على الفتاة المجني عليها، تعرفت عليهم، وأكدت أنهم اعتدوا عليها، قائلة: "هما دول اللي عملوا معايا قلة أدب".

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاعتداء جسديا على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في نهار رمضان، بمنطقة المطرية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتغيب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وتبين صحة البلاغ، قبل أن يتمكنوا من العثور على الفتاة، وخلال الحديث معها تبين أن الفتاة تم اغتصابها.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة في مكان العثور على الفتاة، وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

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