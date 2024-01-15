اعتراض صاروخ كروز استهدف "مدمرة أمريكية" في البحر الأحمر

شفق نيوز/ قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إنه تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان: "تم إسقاط الصاروخ بالقرب من ساحل الحديدة من قبل الطائرات المقاتلة الأميركية."

وأضافت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار."

وقالت جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق، إنها رصدت طائرات أميركية تحلق قرب المجال الجوي لليمن ومناطقه الساحلية.

ووصف المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام أنشطة "العدو" بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.

من جهة أخرى، أكد مسؤول عسكري أميركي أن الولايات المتحدة وحلفائها المناهضين للمتمردين الحوثيين في اليمن لم ينفذوا أي ضربة يوم الأحد على ميناء الحديدة في غرب اليمن.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "لم تنفذ اليوم أي ضربة أميركية او للتحالف"، وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت الأحد محافظة الحديدة.