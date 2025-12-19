اعتدى جنسياً على مريضات.. السجن 9 سنوات لموظف صحي بريطاني

شفق نيوز- لندن

قضت محكمة بريطانية بسجن موظف في هيئة الخدمات الصحية (NHS) لمدة تسع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على مريضتين أثناء إجرائه فحوصات طبية "وهمية وغير ضرورية".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ميترو" البريطانية، أُدين إيوان كرامب (26 عاماً)، الذي كان يعمل مساعد رعاية صحية في مستشفى "غرانج" بمدينة كومبران، بتسع تهم اعتداء جنسي، من بينها ثلاث تهم اعتداء عن طريق الإيلاج. ووقعت الجرائم في آب/ أغسطس 2021، أثناء قيامه بإجراء فحوصات وتصوير طبي ضمن مهامه الوظيفية.

وأفادت محكمة ميرثير تيدفيل الملكية بأن كرامب أجرى فحوصات "مزيفة وغير مبررة طبياً" بهدف إشباع رغباته الجنسية. ورغم إنكاره التهم، أدانته هيئة المحلفين بجميع الوقائع المنسوبة إليه.

وفي بيان شخصي تلي أمام المحكمة، قالت إحدى الضحيتين إن حياتها تحولت إلى "كابوس" منذ الاعتداء، موضحة أن ما تعرضت له ألحق ضرراً بالغاً بصحتها النفسية، ودفعها إلى محاولة إنهاء حياتها ثلاث مرات. وأضافت أنها باتت تشعر بعدم الأمان عند تلقي العلاج الطبي، وفقدت ثقتها بالعاملين في القطاع الصحي.

من جانبها، قالت الضحية الثانية إن التجربة جعلتها غير قادرة على الثقة بالرجال، مضيفة أنها لم تعد ترغب في تلقي العلاج ضمن NHS أو العودة إلى مستشفى "غرانج".

وخلال النطق بالحكم، قالت القاضية فانيسا فرانسيس إن المتهم استغل موقعه الوظيفي وثقة المريضات، مشيرة إلى أنه أجرى فحوصات غير مطلوبة طبياً، وتعمد عدم ارتداء القفازات لرغبته في ملامسة الجلد مباشرة. واعتبرت ذلك "خرقاً بالغ الخطورة للثقة"، مؤكدة أن الضحيتين تعرضتا لدمار نفسي كبير نتيجة أفعاله.

وأضافت القاضية أن كرامب، رغم مستقبله المهني الواعد في القطاع الصحي، أظهر عزلة اجتماعية وغروراً، مؤكدة أن ذلك لا يبرر الجرائم التي ارتكبها.

وقضت المحكمة بسجن كرامب تسع سنوات، مع منعه نهائياً من العمل مع الأطفال أو الأشخاص المستضعفين في المستقبل.