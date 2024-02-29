اعتداء وحشي على رجل مسن في تركيا ومفاجأة بشأن الفاعل (فيديو)

شفق نيوز/ في حادثة اعتداء وحشية، بحق رجل مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثار مشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة غضب واسعة في تركيا.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام التركية، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مدير مدرسة ثانوية ونجله الشاب ينهالان بضرب وحشي على المسن الذي يعيش على جهاز لتنظيم ضربات القلب ويعاني من فشل كلوي، وشلل جزئي في الجانب الأيمن من جسده، فيما يحاول هو وزوجته عبثاً الدفاع عن نفسيهما، داخل حافلة في مدينة مرسين.

ويعود سبب الخلاف لطلب المسن من المدير وابنه القيام من مقعد المعاقين لأن له الأحقية في الجلوس بسبب وجود ما يثبت أنه من ضمن الفئات الضعيفة فغضب الرجل لأن المسن قال لهما بصفة الأمر (قم من هذا المكان) فاحتدم الشجار على أحقية المقعد المخصص للمعاقين وحدث ما حدث.

كما الفيديو الذي تم الكشف عنه أمس الأربعاء، يعود إلى تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في منطقة توروسلار المركزية، وقد انتهى بتدخل الشرطة وتوقيف الأب المدير في نهاية التحقيقات، بحسب ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

كذلك، أثار نشر الفيديو ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المعتدين، بما في ذلك إقالة المدير من عمله. ويبلغ المدير 43 عاماً، فيما نجله أحمد بعمر 17 عاماً، بينما الزوج المسن الضحية 77 عاماً، وزوجته في الـ 71 من عمرها.

وكانت الحافلة التي شهدت الحادثة متوجهة إلى مستشفى مدينة مرسين الحكومية، فيما تم اعتقال الأب والابن لمحاكمتهما.