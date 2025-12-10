اعتداء على مسجدين في ألمانيا بعبارات "استفزازية".. ماذا كتبوا؟

شفق نيوز- برلين

أفادت وسائل إعلامية، يوم الأربعاء، بتعرض مسجدين في مدينة هانوفر الألمانية لاعتداء نفذه مجهولون بكتابة عبارات مثل "IDF" (في إشارة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية) وكلمة "إسرائيل" على الواجهات الخارجية للمسجدين التابعين لكل من اتحاد "ميلي غوروش" الإسلامي، والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، مساء أمس الثلاثاء.

وقال رئيس جمعية مسجد آيا صوفيا التابعة لاتحاد "ميلي غوروش" الإسلامي، إبراهيم كدك، لوكالة "الأناضول" التركية، إنهم اكتشفوا أثار الاعتداءين في ساعات الصباح، مؤكداً أن أبناء الجالية تلقوا الخبر بصدمة وحزن كبيرين.

وأشار إلى أن الشرطة بدأت تحقيقاً بعد إبلاغها بالحادثة، وأن هوية المهاجمين ما تزال مجهولة، معرباً عن أمله في كشف ما إذا كان الهجوم عملاً استفزازياً أم ذا دوافع أخرى.

وأدان كدك، الاعتداء بشدة، وطالب بكشف ملابساته في أسرع وقت، مؤكداً أن استهداف دور العبادة يثير القلق في المجتمع ويشكل تهديداً للسلم الديني.

ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للجرائم في ألمانيا، تم تسجيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 930 جريمة مرتبطة بمعاداة الإسلام في البلاد، بينها 31 هجوماً استهدفت مساجداً.

وتشمل هذه الجرائم الاعتداء والتهديد والتحريض على الكراهية وإلحاق الضرر بالممتلكات واستخدام رموز منظمات مخالفة للدستور.

وأدت هذه الاعتداءات إلى إصابة 37 شخصاً بجروح طفيفة وشخص واحد بجروح خطيرة.

وتُعد ألمانيا، بعد فرنسا، ثاني أكبر دولة في أوروبا الغربية من حيث عدد المسلمين؛ إذ يعيش فيها نحو 5.5 ملايين مسلم من أصل 85 مليون نسمة.