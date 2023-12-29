اطلقهما الحوثيون.. مدمرة أمريكية تسقط طائرة مسيّرة وصاروخا باليستيا في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة وصاروخ باليستي في البحر الأحمر أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيين في اليمن.

وذكر بيان للقيادة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المدمرة يو إس إس ميسون (دي دي جي 87) أسقطت طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي مضاد للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون بين الساعة 5:45 : 10 مساء (بتوقيت صنعاء) في 28 ديسمبر".

واشار البيان الى أنه "لم تقع اية أضرار او اصابات بأي من السفن الـ 18 المتواجدة في المنطقة"، موضحا أن "هذه هي المحاولة الـ22 للهجوم من قبل الحوثيين على ممرات الشحن الدولي منذ أكتوبر 19".