اطلاق 50 صاروخا من لبنان تجاه اسرائيل.. والبنتاغون يعزز قواته في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ اعلنت صحيفة معاريف الإسرائيلية، يوم الجمعة، إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فيما قال مسؤول ان اميركا تعزز جهودها بنقل اصول عسكرية الى الشرق الاوسط.

وذكرت الصحيفة إنه "تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل".

من جهته مسؤول أميركي لشبكة CNN، إن "وزارة الدفاع (البنتاغون) تنقل أصولاً عسكرية إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمية وزيادة حماية القوات الأميركية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والولايات المتحدة لاحتمال توجيه إيران لهجوم على منشآت إسرائيلية، رداً على استهداف سفارتها في دمشق بغارة إسرائيلية.