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اطلاق سراح أخطر زعماء "المافيا الصقلية" بعد قضائه 25 عاماً في السجن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-01T06:14:54+0000
اطلاق سراح أخطر زعماء "المافيا الصقلية" بعد قضائه 25 عاماً في السجن

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "إسبريسو" الأسبوعية الإيطالية، يوم الثلاثاء، بأن جيوفاني بروسكا، أحد أشهر رجال العصابات الصقلية، قد أُطلق سراحه بعد أن قضى 25 عاما في السجن.

وأكد عدد من وسائل الإعلام المحلية والدوائر القضائية والاستقصائية الإيطالية الأنباء التي كشفت أن بروسكا، البالغ من العمر 64 عاما، قد غادر لتوه سجن "ريبيبيا" الشهير.

وحوكم بروسكا بتهمة تنفيذ تفجير على الطريق السريع أسفر عن مقتل القاضي المناهض للمافيا جيوفاني فالكون مع زوجته وثلاثة من حراسه الشخصيين في 23 ايار 1992.

وتورط بروسكا في العديد من الجرائم الدموية، غير أنه بعد فترة وجيزة من اعتقاله في عام 1996، بدأ يتعاون مع المحققين وقدم معلومات قيمة سهلت اعتقال وإدانة أعضاء آخرين في المافيا.

ويلقب بروسكا بـ"الخنزير"، و"الجلاد"، و"الجزار"، كما يتم تداول أنباء تفيد بأنه قتل ما بين 100 و200 شخص.

و"المافيا الصقلية" (المعروفة أيضا باسم كوزا نوسترا) هي منظمة إجرامية ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في جزيرة صقلية بإيطاليا، وهي تحالف حر بين عصابات إجرامية تجمعها بنية تنظيمية مشتركة وقواعد سلوكية موحدة.

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