سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اطباء بريطانيون يكتشفون سلالة جديدة لفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-24T16:12:09+0000
اطباء بريطانيون يكتشفون سلالة جديدة لفيروس كورونا

شفق نيوز/ كشفت وكالة الصحة العامة البريطانية، يوم السبت، عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة ميرور أن أطباء وكالة الصحة حددوا حتى الآن 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج.

وأفادت بأن الأطباء يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

related

سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

Date: 2021-04-16 13:04:18
سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

فرنسا تعلن ظهور سلالة جديدة من كورونا

Date: 2021-03-16 09:00:54
فرنسا تعلن ظهور سلالة جديدة من كورونا

"مزيج بين الهندية والبريطانية".. العالم يترقب السلالة "الأشد خطرا" لكورونا

Date: 2021-05-29 06:14:37
"مزيج بين الهندية والبريطانية".. العالم يترقب السلالة "الأشد خطرا" لكورونا

"دلتا".. متحور كورونا الجديد ظهر في الهند ووصلت خطورته لبريطانيا

Date: 2021-06-03 17:35:33
"دلتا".. متحور كورونا الجديد ظهر في الهند ووصلت خطورته لبريطانيا

رغم مرور عام على شفائهم.. آلاف البريطانيين يعانون من أعراض كورونا

Date: 2021-06-06 16:03:44
رغم مرور عام على شفائهم.. آلاف البريطانيين يعانون من أعراض كورونا

بريطانيا تعلن شفاء 8 من اصل 9 اصابات بفيروس كورونا

Date: 2020-02-16 06:59:58
بريطانيا تعلن شفاء 8 من اصل 9 اصابات بفيروس كورونا

سلالة جديدة من كورونا تحظر الرحلات الجوية بين هولندا وبريطانيا

Date: 2020-12-20 05:00:13
سلالة جديدة من كورونا تحظر الرحلات الجوية بين هولندا وبريطانيا

بريطانيا تكتشف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارا ومدى تأثيره على اللقاح

Date: 2020-12-20 04:32:21
بريطانيا تكتشف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارا ومدى تأثيره على اللقاح