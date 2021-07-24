اطباء بريطانيون يكتشفون سلالة جديدة لفيروس كورونا

شفق نيوز/ كشفت وكالة الصحة العامة البريطانية، يوم السبت، عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة ميرور أن أطباء وكالة الصحة حددوا حتى الآن 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج.

وأفادت بأن الأطباء يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.