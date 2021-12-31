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اضطراب قد تضرب حياة الأمريكيين بسبب "عاصفة" أوميكرون

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-31T05:05:16+0000
اضطراب قد تضرب حياة الأمريكيين بسبب "عاصفة" أوميكرون

شفق نيوز/ حذر خبراء صحة في الولايات المتحدة، الأمريكيين من أن موجة مد متصاعد في إصابات كوفيد-19، يقودها متحور أوميكرون، سوف تتسبب في اضطرابات كبيرة في حياتهم من المدارس إلى التسوق ودعوهم للاستعداد لشهر قادم يعج بالتحديات.

ولليوم الثاني على التوالي أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بناء على متوسط أسبوعي بأكثر من 290 ألف إصابة جديدة يوميا.

وبحسب الإحصاء سجلت 18 ولاية على الأقل وبورتوريكو أرقاما قياسية لحالات الإصابة الجديدة. وشهدت ماريلاند وأوهايو وواشنطن العاصمة أيضا أعدادا قياسية لدخول المستشفيات مع ارتفاع إجمالي الداخلين للمستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 27 في المئة.

تأتي هذه الموجة وسط زيادة معدلات السفر في موسم العطلات ومع قرب قدوم احتفالات رأس السنة الجديدة وفي وقت تعاني فيه المدارس مع عودة الطلاب للفصول الدراسية بعد العطلات الشتوية.

وقال مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض الوبائية في جامعة مينيسوتا، لشبكة إم.إس.إن.بي.ٍسي "الشهر المقبل سيشهد عاصفة فيروسية. المجتمع كله سيتعرض لضغوط بسببها".

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