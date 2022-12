اضطرابات جوية شديدة تصعق طائرة ركاب أمريكية.. فيديو

شفق نيوز/ أصيب نحو 36 شخصا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة (الأحد)، أثناء توجهها إلى هونولولو.

وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو أن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصا وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم.

وأضافت أن تسعة آخرين في حالة مستقرة وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وصرحت راكبة، تدعى كايلي رييس، بأن والدتها كانت قد جلست لتوها عندما تعرضت الطائرة للاهتزاز، وحيث أنها لم تكن قد ربطت حزام الأمان بعد، فقد طارت إلى أعلى وارتطمت بالسقف.

