اضرابات تشل المطارات الألمانية وتلغي 3400 رحلة جوية

شفق نيوز/ شلّت الإضرابات التي دعت إليها نقابة "فيردي" 11 مطارًا رئيسيًا في ألمانيا، ابتداءً من فجر الاثنين، في نزاعين منفصلين حول الأجور، ما تسبب في إلغاء 3400 رحلة جوية وتعطيل سفر 510 آلاف راكب.

وشملت الإضرابات موظفي الخدمات العامة والخدمات الأرضية وأمن الطيران، فيما أعلنت رابطة المطارات الألمانية أن أي مسافر لن يتمكن من الصعود إلى الطائرة في مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحامًا في البلاد، وسط توقعات بتأثر الرحلات العابرة (الترانزيت).

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 8%، بحد أدنى 350 يورو شهريًا، إضافة إلى 3 أيام إجازة إضافية لـ 2.5 مليون عامل، فيما لم يقدم أصحاب العمل أي عرض حتى الآن.

ووصف يواكيم لانج، رئيس اتحاد النقل الجوي الألماني، الإضرابات بأنها "غير المناسبة"*، داعيًا إلى وضع قواعد جديدة تحكم الإضرابات في البنية التحتية الحيوية.