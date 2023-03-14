اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود وفقدان الأخيرة

شفق نيوز/ قال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، إن مقاتلة روسية اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.

واشار المسؤول الى "وقوع حادثة تصادم بين مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية من طراز MQ9 فوق البحر الأسود"، موضحا ان "التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة".

وقال المسؤول لقناة "الجزيرة القطرية"، إن "المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود".

ولفت المسؤول الامريكي الى ان "حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية".