اصطدام طائرتين في مدرج مطار أمريكي.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي الأمريكي، يوم الخميس، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار، اصطدمت بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة "دلتا"، (الأربعاء).

واستجابت سلطات المطار للحادث، وعملت على إخراج الركاب من الطائرة، حسبما قال المطار الذي يقع في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة، على منصة "إكس".

وقالت المتحدثة باسم شركة "دلتا" سامانثا مور فاكتو في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن طائرة الشركة من طراز "بوينغ 737" كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها.

وأضافت أنه كان هناك 142 راكبا على متن رحلة "دلتا" رقم 1921، المتجهة إلى بويرتو فالارتا في المكسيك، ونقلوا إلى طائرة جديدة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.

ولم ترد الخطوط الجوية اليابانية على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من اصطدام وتحطم طائرة ركاب ومروحية "بلاك هوك" تابعة للجيش الأميركي في الجو قرب واشنطن، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.

🚨#BREAKING: A Japan Airlines jet has collided with parked Delta jet at Seattle Tacoma International Airport ⁰⁰📌#Seattle | #Washington Watch as footage captures the moment a Japan Airlines jet collides with a parked Delta Air Lines aircraft at Seattle-Tacoma International… pic.twitter.com/qaoak9oT34