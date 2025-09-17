اصطدام سفينتين صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي

شفق نيوز- بكين

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، يوم الأربعاء، بإصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وانتقد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يوي، الفلبين بسبب ما وصفه بـ"انتهاك خطير لسيادة الصين في بحر الصين الجنوبي"، وذلك بعد دخول أكثر من 10 سفن فلبينية إلى منطقة بحرية متنازع عليها، قبالة جزيرة "هوانغيان داو".

وقال خفر السواحل الصيني، إنه "وجّه تحذيرات متكررة للسفن الفلبينية، ليلة أمس"، بحسب الوكالة.

وأوضح المتحدث الصيني، أن "خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات مشروعة لطرد هذه السفن"، مشيرًا إلى أن "إحداها نفذت مناورات خطيرة واصطدمت عمدا بإحدى سفن خفر السواحل الصيني".

وأكد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، أن "إجراءات الصين كانت احترافية ومشروعة ومبررة".

وأشارت الوكالة إلى أن "الصين تعتبر أن هوانغيان داو أرضًا صينية أصلية، وأن ما قامت به الفلبين يمثل انتهاكا للقوانين الصينية والدولية".

وقالت، إن "الصين طالبت مانيلا، بوقف انتهاكاتها فورا"، مؤكدة أن "خفر السواحل الصيني سيواصل دورياته في المنطقة لحماية السيادة والحقوق البحرية للصين".