اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب سواحل مصر

شفق نيوز/ أعلنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، اصطدام حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" بسفينة تجارية قبالة بورسعيد المصرية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم الأسطول السادس الأمريكي، تيموثي جورمان، في بيان، إن الاصطدام لم يعرض الحاملة للخطر، ولم يحدث تسريب للمياه داخل الحاملة، ولم تقع إصابات.

وأوضح جورمان: محطات الدفع الخاصة بترومان لم تتأثر. ويجري التحقيق في أسباب الاصطدام، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.