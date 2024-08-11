اصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف بهجوم في سوريا

شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي، إن عددا من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة في سوريا، وهو ثاني هجوم كبير على مدى الأيام القليلة الماضية ضد القوات الأمريكية ويأتي وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول في حديثه لوكالة "رويترز" إنه لا توجد إصابات خطيرة بين القوات ولكن جرى نقل بعض الأفراد إلى موقع منفصل لإجراء المزيد من التقييم.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسبوع، إذ أصيب 7 عسكريين أميركيين بجروح الاثنين الماضي عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق، وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة تنظيم الدولة الذي استولى عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته لاحقا.