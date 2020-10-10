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اصابة انصار لترامب بكورونا خلال تجمع انتخابي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-10T06:43:06+0000
اصابة انصار لترامب بكورونا خلال تجمع انتخابي

سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.

 ونقلت قناة ABC التلفزيونية، عن مصدر في المديرية أمس الجمعة، أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

ونوه المصدر، بأنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية، أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر، ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.

وتعرض ترامب، لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية. وأشار معارضون سياسيون، إلى أن ترامب يقدم مثالا سيئا للمواطنين.

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