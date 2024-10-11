اشتباه بتسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الجمعة، باشتباه الجيش في قيام مسلحين بالتسلل إلى بلدات حدودية بالجليل الأعلى، لافتة إلى مطالبة السكان بالتزام منازلهم.

وأعلن المجلس الإقليمي الجليل الأعلى أنه بسبب الحادث الأمني في منطقة دالتون ريدج، تم إغلاق الطريق السريع 90 من أيليت هاشار إلى الشمال أمام حركة المرور.

هذا وأطلقت رشقة صاروخية من لبنان باتجاه حيفا شمال اسرائيل، وسقط صاروخين في كريات بيالك شمال حيفا.

من جانبها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن إسرائيليا قتل وأصيب آخر آخر بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة يرؤون في الجليل الأعلى.