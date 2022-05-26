اشتباك مسلح في ولاية أمريكية ونداء للمواطنين بالاحتماء في أماكنهم

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، بصدور أوامر من شرطة مدينة سيسايد بولاية كاليفورنيا، إلى السكان وموظفي الشركات بالاحتماء في أماكنهم، بسبب مواجهة مع رجل مسلح بمسدس.

وقال موقع "كيه.إس.بي.دبليو أكشن" الإخباري، إن "المشتبه به تحصن في شرفة، وإن ضباط الشرطة يحاولون التواصل معه لإقناعه بالنزول"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك يعد يومين من الهجوم الدموي الذي نفذه مراهقاً مسلحاً على مدرسة "روب" الابتدائية في منطقة يوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، وأسفر عن مقتل 19 طفلاً ومعلمتين.

وأعادت هذه المجزرة فوضى انتشار السلاح في الولايات المتحدة إلى الواجهة، وأججت الغضب من المسؤولين الذين يرفضون اتخاذ إجراءات لسن قوانين تحد من انتشارها.

وعلى إثر ذلك، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقت سابق من يوم الخميس، إلى المزيد من السيطرة على الأسلحة، معتبرا أن التعديل الثاني في الدستور الأمريكي الذي يحمي حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها "ليس نهائيا".