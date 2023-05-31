اشتباك بالرصاص بين عراقيين ولبنانيين يغلق شوارع سان باولو.. فيديو

شفق نيوز/ شجار جماعي من نوع "صعب وعنيف"، اندلع مساء أمس الاثنين بين عشرات من العراقيين واللبنانيين في شارع موصوف بأنه "القلب التجاري الشعبي" لعاصمة البرازيل الاقتصادية، وهي سان باولو المقيم بولايتها أكثر من 7 ملايين لبناني بين مغترب ومتحدر يعيشون في بلاد الأمازون.

وكان الشجار متسع الرقعة إلى درجة ضاق به شارع 25 de Março المخصص لبيع الألبسة الجاهزة والأقمشة بالجملة في الوسط التجاري، لكثرة عدد من شاركوا فيه، ممن قدرت الشرطة أن عددهم يزيد عن 80 من كافة الأعمار، وهو ما اضطرها إلى إغلاق معظم الشوارع المؤدية إلى المنطقة، كما وبعض المحلات، خشية وصول آخرين للنزول إلى ساحة العراك.

ومع أن بعض المتشاجرين تسلحوا بسكاكين ومسدسات، ظهروا يحملونها في عدد من مقاطع الفيديو، وأحدها بثته قناة العربية، فإن الشجار الذي بدأ بخلاف تجاري ين أفراد العائلتين، لم يتسبب سوى بجروح أصابت لبنانيا، لم تذكر اسمه قناة RecordTV التلفزيونية المحلية، بل ذكرت أن سيارة إسعاف نقلته للعلاج في مستشفى قريب.

كما نقل موقع مجلة Veja الشهيرة عن الشرطة، أن كل شيء بدأ السبت الماضي، حين زار أفراد من العائلة اللبنانية محلا للعائلة العراقية بالشارع، وطالبوها بدين استحق عليها، فحدث شجار أصيب خلاله أحد الزائرين بطعنة سكين بسيطة، لذلك لم تنته الحال كما كانوا يأملون، بل احتدمت، وحملتهم على العودة الاثنين لتحصيل الدين المستحق.

إلا أن زيارتهم كانت مختلفة عن الأولى، فقد جاؤوا بأعداد كبيرة، وبدقائق انلدع شجار كبير تفرغت له معظم القنوات التلفزيونية، وبثته على شاشاتها في نقل حي ومباشر، طوال أكثر من ربع ساعة، ويكفي كتابة Briga Libaneses Iraquianos في خانة البحث اليوتيوبية، لمشاهدة المزيد عن شجار، ليس من عادة البرازيليين رؤية مثيل له إلا في الأفلام والكوابيس.

المصدر: العربية