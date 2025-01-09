اشتباكات "منبج" مستمرة.. 37 قتيلا جديدا أغلبهم من القوات الموالية لتركيا

شفق نيوز/ أفادت تقارير إعلامية من سوريا، يوم الخميس، بمقتل 37 شخصا في اشتباكات بين قوات متحالفة مع تركيا وأخرى كوردية في سوريا.

ونقلت فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القتلى سقطوا بمعارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكوردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تتواصل المواجهات بين الطرفين.

وقال المرصد "وقعت معارك ضارية في ريف منبج.. في الساعات الماضية بين قوات سوريا الديموقراطية (التي يعتبر الكورد عمودها الفقري)، والجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا)، بتغطية جوية تركية".

وأضاف المرصد، أنه نجم عن المعارك مقتل "37 شخصا في حصيلة أولية"، مشيرا إلى أن معظم القتلى من المقاتلين الموالين لتركيا.