اشتباكات محلية وتوغل إسرائيلي.. ماذا يجري في الجنوب السوري؟

شفق نيوز/ أفادت مواقع إخبارية، يوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة "الصنمين" بريف محافظة درعا الشمالي جنوب سوريا، ضمن حملة أمنية تشنها إدارة الأمن العام ضد مجموعات محلية يقودها المدعو محسن الهيمد.

وجاءت هذه الحملة ردا على استهداف عنصر من إدارة الأمن العام صباح أمس الثلاثاء من قبل مسلحين تابعين لمجموعة الهيمد.

وقد سبق ذلك فرض حظر تجوال في المدينة منذ منتصف الليل، إثر مقتل 3 عناصر من المجموعة وإصابة آخرين، بينهم مدنيون، برصاص مجهولين.

وأشارت مصادر سورية إلى أن قوات الأمن العام تحاصر حاليا الحي الغربي في المدينة، حيث يقيم الهيمد، والذي كان يتبع سابقا لفرع الأمن العسكري في النظام السوري.

من جهة أخرى، ذكر "تلفزيون سوريا" أن وزارة الدفاع السورية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى "الصنمين"، في ظل رفض المجموعة المسلحة التسليم أو التفاوض على تسوية، خاصةً في ضوء اتهامات لها بالوقوف خلف عمليات قتل سابقة.

وقال عبد الرزاق الخطيب المسؤول في الأمن الداخلي بمحافظة درعا: "تدخلت قوات الأمن بعد الاشتباكات التي دارت يوم أمس الثلاثاء بين مجموعات مسلحة في الصنمين وأسفرت عن عدة إصابات وقتلى بين الطرفين والمدنيين".

وأضاف: "تم على الفور نشر عدة حواجز وتعرضت إحدى النقاط لإطلاق مباشر للنار أدى إلى إصابة عنصر في قوات الأمن الداخلي".

وأشار إلى أن "وصول التعزيزات العسكرية كان لمداهمة أماكن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وما زالت الاشتباكات لغاية الآن على أشدها في بعض الأبنية بالحي الجنوبي الغربي للمدينة".

وتنشط مجموعة محسن الهيمد المسلحة في مدينة الصنمين، وكان قائدها، محسن الهيمد، مرتبطًا بفرع الأمن العسكري التابع للنظام السابق.

وتُتهم هذه المجموعة بارتكاب العديد من الانتهاكات بحق أهالي مدينة الصنمين، بما في ذلك عمليات قتل طالت مدنيين وعسكريين، إضافةً إلى عمليات الخطف والسرقة.

وقالت تقارير صحافية محلية: إن الحملة الأمنية تستهدف كذلك تجار المخدرات، وعناصر مطلوبين، ومراكز أسلحة لم يجر تسليمها إلى مراكز التسويات التي أقرتها الإدارة السورية الجديدة في البلاد.

من جهتها، ذكرت قناة "العربية" أن "مجموعة الهيمد كانت ضمن قوات فرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد، موضحة أن عددها يقارب 200 عنصر".

في الوقت ذاته، كثّف الجيش الإسرائيلي عمليات المراقبة الجوية، إذ حلّقت طائرات الاستطلاع (الدرون) على ارتفاع متوسط فوق القرى والبلدات الحدودية، بهدف رصد التحركات ومراقبة الأوضاع الأمنية.

وفي درعا، وصلت قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بجرافات إلى تل المال شمالي المحافظة، حيث توغلت لمسافة تزيد عن 14 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية لقناة "الحدث"، إنها تدين تواجد القوات الإسرائيلية بمناطق فض الاشتباك جنوب سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها نفذت أنشطة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في منطقة عين زيوان في مرتفعات الجولان.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في المنطقة، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى تعزيز سيطرتها على المناطق الحدودية وتدمير أي بنية تحتية عسكرية متبقية لقوات النظام السوري.