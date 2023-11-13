اشتباكات عنيفة في غزة و"القسام" تعلن تدمير آليات إسرائيلية

شفق نيوز / أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الاثنين، تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة خلال اشتباكات عنيفة في محاور عدة.

وذكرت كتائب "القسام" في تغريدة على حسابها على "تلغرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وأكدت أنها استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل، لافتة إلى أنها استهدفت 4 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين 105، وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.

وما تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.