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اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وخلايا "داعش" في إدلب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-12T17:46:07+0000
اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وخلايا "داعش" في إدلب

شفق نيوز/ أفاد مصادر أمنية في مدينة إدلب، يوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وخلايا تنظيم "داعش" من جهة أخرى في قرية كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي.  

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إنّ هيئة تحرير الشام بدأت منذ صباح اليوم استنفاراً أمنياً وكثفت الحواجز بالقرب من بلدة كفر تخاريم تمهيداً لبدء عملية ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش التي تحصنت في أحد منازل في البلدة، مبينة أنه بعد مداهمة الموقع مساء اليوم جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر أمنية من هيئة تحرير الشام وهذه الخلايا واستمرت لأكثر من ساعة متواصلة استخدم خلالها القنابل والأسلحة الرشاشة.

واضافت المصادر، أنه تزامناً مع ذلك استقدمت تحرير الشام تعزيزات إلى المنطقة، ونشرت حواجز أمنية على الطرقات الرئيسية والفرعية بالقرب من البلدة.

وبحسب المصادر ذاتها فأنّ عناصر هيئة تحرير الشام تمكنت من السيطرة على موقع الخلية دون معرفة مصيرها أو حجم الخسائر البشرية بين الطرفين.

وتأتي هذه الحملة بعد أيام من هجوم مسلح نفذه مجهولون على حاجز يتبع لهيئة تحرير الشام عند مدخل مدينة إدلب من جهة بلدة المسطومة جنوب إدلب، والذي أدى لمقتل اثنين من عناصرها على الحاجز، قبل أن يتمكن المهاجمون من الفرار .

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