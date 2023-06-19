اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وجنود اسرائيليين في جنين وجرحى من الطرفين

شفق نيوز/ أفادت مصادر طبية فلسطينية، يوم الإثنين، بمقتل شاب فلسطيني وإصابة 22 آخرين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 6 من جنود الجيش الإسرائيلي أصيبوا -بعضهم في حالة خطرة- في كمين لمسلحين فلسطينيين في جنين، وإن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين.

وذكرت قناة الجزيرة انه "تم إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية خلال تفجير مقاومين فلسطينيين عبوات في أطراف المدينة".

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن عناصرها اشتبكوا مع قوات خاصة اسرائيلية تم اكتشافها في منطقة الجابريات بمخيم جنين.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال الجيش الاسرائيلي 5 فلسطينيين خلال حملة اعتقالات ودهم شملت مناطق عدة بالضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن قواته اعتقلت 3 مواطنين من بلدة حوسان بقضاء بيت لحم، كما اعتقلت مواطنا من بلدة حوارة جنوبي نابلس، بالإضافة إلى فتى من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وأضاف أن "قواته تعرضت لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة أثناء حملة الاعتقالات، وردّت بإطلاق النار، ولم تقع إصابات في صفوف قواته، وقال إنه نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى مراكز التوقيف للتحقيق معهم".