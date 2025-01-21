اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري و"فلول الأسد" في ريف حمص الغربي

شفق نيوز/ أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، يوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن و"فلول الأسد" في ريف حمص الغربي.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، إن إدارة الأمن العام وبالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأتا حملة تمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين و"فلول ميليشيات الأسد" ممن رفض تسليم سلاحه.

وأضاف "نهيب بأهلنا في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى تحقيق أهداف العملية".

وأشارت "سانا" إلى أنه "في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي، عثرت إدارة الأمن العام على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد".

هذا وأفاد مسؤول أمني لـ"سانا"، باندلاع "اشتباكات عنيفة بين إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية مع فلول ميليشيات الأسد في قرية الغور الغربية بريف حمص الغربي".

جدير بالذكر أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع كان قد توعد بعد سقوط نظام بشار الأسد، بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".

وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

وتعهد بـ"عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكداً أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".

وأضاف "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".