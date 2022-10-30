اشتباكات عنيفة بين الطلاب والأمن في إيران بعد يوم من تحذيرات قائد الحرس الثوري

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الطلاب في حرم الجامعات في جميع أنحاء إيران، الأحد، وفقا لناشط وجماعات حقوقية في البلاد.

وواصل الطلاب الاحتجاج بأعداد كبيرة في بعض الجامعات الرئيسية في البلاد على الرغم من تحذير قائد الحرس الثوري في البلاد حسين سلامي من أن يوم السبت سيكون آخر يوم للاحتجاج.

وذكرت شبكة CNN أنها تحصلت على مقطع فيديو عليه عبر المنفذ الإصلاحي "إيران واير"، يمكن رؤية ضابطين يرتديان الزي الرسمي فيما يبدو أنه محاولة لاعتقال أحد المتظاهرين، يُقال إن الفيديو تم تسجيله في كلية سنندج التقنية في شمال غرب إيران.

في العاصمة طهران، زعمت مجموعات ناشطة أن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين وأعضاء من ميليشيا الباسيج وضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية في جامعة آزاد، وقال شبكة CNN إنه لا يمكن لها التحقق بشكل مستقل مما إذا كان المشاركون في الاشتباكات من قوات الأمن.

واجتاحت الاحتجاجات الجمهورية الإسلامية لأسابيع بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، التي تُوفيت في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد أن احتجزتها "شرطة الآداب" ونُقلت إلى "مركز إعادة تثقيف" بزعم عدم التزامها قواعد اللباس المحافظة في البلاد.

في مقطع فيديو نشرته مجموعة الناشطين (1500 تسفير)، يمكن رؤية حشد كبير من المتظاهرين، وبعضهم يحمل العصي. يبدو أن الغاز المسيل للدموع تم إلقاءه على الحشد لكن من غير الواضح من الذي ألقى به.

في مقطع فيديو آخر حصلت عليه CNN عبر منفذ "إيران واير"، المؤيد للإصلاح، يمكن رؤية طلاب في جامعة أخرى في العاصمة، جامعة طهران وهم يسيرون ويهتفون: "هذا ليس وقت الحداد. حان وقت الغضب".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن "تجمع كبير" للطلاب والأساتذة في جامعة طهران "ردًا على الأحداث الأخيرة والهجوم الإرهابي على مرقد" شاهشيراغ "الذي وقع في مدينة شيراز الجنوبية يوم الأربعاء.

أيضًا، في سنندج، يمكن سماع طلقات نارية في مقطع فيديو بثته منظمة حقوقية كردية (هينغاو)، قيل إنه تم تسجيله بالقرب من جامعة كردستان.

كما نشرت مجموعة "1500 تسفير" الناشطة، مقطع فيديو يظهر قوات الأمن خارج منشأة تعليمية أخرى في المحافظة، هي كلية سنندج التقنية للبنات، الأحد.

وأدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (هنغاو)، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، "التعدي على حرم الجامعات من قبل القوات المسلحة بملابس مدنية والقمع العنيف ضد الاحتجاجات الطلابية السلمية"، في بيان الأحد.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج: "مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، دخلت القوات المسلحة بزي مدني للجمهورية الإسلامية حرم الجامعات لسحق الطلاب المحتجين واعتقالهم".

دعا مدير المنظمة والأستاذ بجامعة أوسلو، محمود عامري: "الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم لدعم مطالب الطلاب وإدانة الانتهاك الفاضح للحرم الجامعي من قبل قوات الجمهورية الإسلامية".

ودعا قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، الشباب الإيراني على وجه التحديد إلى الكف عن الاحتجاج.

وقال سلامي: "اليوم هو آخر يوم في أعمال الشغب. لا تخرجوا إلى الشوارع مرة أخرى. ماذا تريدون من هذه الأمة؟"