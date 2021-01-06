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اشتباكات بين أنصار ترامب وأمن امريكي وسط تهديد بوجود قنبلة في "الكابيتول"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-06T19:27:29+0000
اشتباكات بين أنصار ترامب وأمن امريكي وسط تهديد بوجود قنبلة في "الكابيتول"

شفق نيوز/ اشتبك مناصرو الرئيس دونالد ترامب مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول- الكونغرس- حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في "مسيرة إنقاذ أمريكا" في حديقة "إيليبس" جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

https://twitter.com/ByMikeBaker/status/1346886665164361731

من جهتها أفادت قناة "فوكس نيوز" بأنه تم إخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة، وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت القناة أنه تم إخلاء مبنى مكتب كانون هاوس ومكتبة ماديسون بمبنى الكونغرس بسبب تهديد بوجود قنبلة، فيما شهدت الساحة المقابلة لمبنى الكابيتول حالة من الفوضى وسط محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى.

وعلى الإثر أغلق عناصر الشرطة ساحة الكابيتول بالكامل، حتى أمام الأعضاء الذين يحاولون الدخول إلى القاعة لحضور الجلسة المشتركة للكونغرس.

قالت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، إن محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بالكونغرس واعتلوا منصة وضعت من أجل تنصيب جو بايدن.

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