سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اشتباكات بين الجيش الإيراني وحركة طالبان على الحدود

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-01T16:13:46+0000
اشتباكات بين الجيش الإيراني وحركة طالبان على الحدود

شفق نيوز / شهدت الحدود الإيرانية الأفغانية، عصر الأربعاء، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين حرس الحدود الإيراني، وقوات من حركة طالبان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الاشتباكات اندلعت عصر اليوم، بسبب سوء فهم حدودي حدث في منطقة (شغالك) بالقرب من ولاية (نيمروز) الأفغانية".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "الاشتباكات مع طالبان توقفت، وأن السلطات الايرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة"، لافتة إلى أن "التقارير حول استيلاء طالبان على بعض نقاط التفتيش الإيرانية كاذبة، وأن حرس الحدود يسيطر على كامل حدود البلاد".

 

related

الخارجية الإيرانية توضح بشأن الاشتباكات المسلحة مع طالبان

Date: 2021-12-01 17:12:39
الخارجية الإيرانية توضح بشأن الاشتباكات المسلحة مع طالبان

إيران: نهج طالبان مازال ثابتاً كسابق عهده

Date: 2021-08-16 09:02:04
إيران: نهج طالبان مازال ثابتاً كسابق عهده

آلاف الافغان يتظاهرون ضد طالبان احتجاجاً على طردهم من منازلهم

Date: 2021-09-14 11:42:52
آلاف الافغان يتظاهرون ضد طالبان احتجاجاً على طردهم من منازلهم

السعودية تعلن موقفها من تطورات أفغانستان وتوجه دعوة لطالبان

Date: 2021-08-16 14:00:58
السعودية تعلن موقفها من تطورات أفغانستان وتوجه دعوة لطالبان

حركة طالبان تُسيطر على أهم معبر حدودي مع إيران

Date: 2021-07-09 06:35:45
حركة طالبان تُسيطر على أهم معبر حدودي مع إيران

أمريكا تلجأ للطائرات المسيرة لضرب داعش في أفغانستان و"الأسود الخمسة" تحاصر طالبان

Date: 2021-09-04 14:09:34
أمريكا تلجأ للطائرات المسيرة لضرب داعش في أفغانستان و"الأسود الخمسة" تحاصر طالبان

حركة طالبان تحتل أول عاصمة لولاية افغانية وتقتل المتحدث باسم الحكومة

Date: 2021-08-07 07:42:24
حركة طالبان تحتل أول عاصمة لولاية افغانية وتقتل المتحدث باسم الحكومة

كابل.. حركة طالبان تمنع عددا من النساء من العمل وتأمرهن بالبقاء في البيت

Date: 2021-09-20 05:03:17
كابل.. حركة طالبان تمنع عددا من النساء من العمل وتأمرهن بالبقاء في البيت