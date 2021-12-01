اشتباكات بين الجيش الإيراني وحركة طالبان على الحدود

شفق نيوز / شهدت الحدود الإيرانية الأفغانية، عصر الأربعاء، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين حرس الحدود الإيراني، وقوات من حركة طالبان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الاشتباكات اندلعت عصر اليوم، بسبب سوء فهم حدودي حدث في منطقة (شغالك) بالقرب من ولاية (نيمروز) الأفغانية".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "الاشتباكات مع طالبان توقفت، وأن السلطات الايرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة"، لافتة إلى أن "التقارير حول استيلاء طالبان على بعض نقاط التفتيش الإيرانية كاذبة، وأن حرس الحدود يسيطر على كامل حدود البلاد".