اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين على الحدود

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة، اندلاع اشتباك مسلح بين عناصره ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون الواقعة في محافظة بعلبك الهرمل.

وذكر الجيش في بيان له أن "سوريين حاولوا فتح المعبر غير الشرعي مع سوريا أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاقه، فعمد عناصر الجيش على إطلاق نيران تحذيرية في الهواء وعمد السوريون إلى إطلاق النار باتجاههم ما أدى إلى إصابة أحدهم".

وأضاف: "وحدات الجيش المنتشرة في القطاع، اتخذت تدابير عسكرية مشددة وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".