اشارة لاقتراب الرد على إيران: اسرائيل تبدأ بتعطيل نظام (GPS)

شفق نيوز/ بدأت إسرائيل اليوم الثلاثاء، بتعطيل كافة إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في منطقة كرياه في تل أبيب حيث تقع وزارة الدفاع، تحسبا لرد إيراني على هجوم إسرائيلي محتمل.

فعلى خلفية التصعيد بين إسرائيل وإيران، بدأ الجيش الإسرائيلي في تعطيل إشارات GPS في تل أبيب، وفق ما أفادت مصادر لموقع والا الإخباري.

كما لفتت إلى أن إسرائيل تستعد بالفعل لاحتمال مهاجمتها مرة أخرى بعد هجومها المرتقب على إيران. وأشارت إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي، أجروا عدة مناقشات حول الاستعداد لرد إيراني آخر على هجوم إسرائيلي متوقع.

فيما تضمن هذا الاستعداد مستوى عال من الجاهزية لنظام الدفاع الجوي، ونظام التحكم في الجيش الإسرائيلي، ووزارة الدفاع، وقيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش)، والوزارات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الدفاع، والمرافق الحساسة.

وفي السياق، أكد مصدر أمني أن الأميركيين سيساعدون في تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.

كما أوضح أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين يعملان على تحديث أنظمة الرصد والإنذار بتقنيات متقدمة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

بدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للموقع: خلال القتال، يتم تفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) بشكل استباقي لتلبية احتياجات مختلفة.