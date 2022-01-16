اسم عربي وجنسية بريطانية.. تحديد هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس

شفق نيوز / أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يوم الأحد، تحديد هوية محتجز الرهائن بـ"كنيس" يهودي في ولاية تكساس، لافتة إلى أنه بريطاني الجنسية ويدعى مالك فيصل أكرم، يبلغ من العمر 44 عاماً.

وذكر المكتب في بيان أن " ماثيو ديسارنو، العميل الخاص التابع مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس، أكد اليوم هوية محتجز الرهائن في كوليفيل بولاية تكساس، وهو المواطن البريطاني مالك فيصل أكرم".

ولم يشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى وجود أي مؤشرات على تورط آخرين في واقعة احتجاز الرهائن، لكنه أكد استمرار جهود متابعة خيوط التحقيق.

وكشفت الحكومة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أن الرجل الذي قُتل بعد احتجازه 4 رهائن في كنيس يهودي في إحدى ضواحي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، كان مواطنا بريطانيا.

ووصف الرئيس الأمريكي، يوم الأحد، جو بايدن، احتجاز الرهائن في الكنيس بـ"العمل الإرهابي"، مشيرا إلى عدم وجود معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي.