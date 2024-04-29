اسكتلندا.. أول رئيس وزراء "مسلم" يستقيل من منصبه

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف، يوم الاثنين، استقالته من منصبه، فيما أشار الى انه سيبقى في منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال يوسف في مؤتمر صحفي عقده من مقر إقامته الرسمي في العاصمة إدنبرة، أنه يعتزم أيضًا الاستقالة من زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، لكنه سيبقى في منصبه إلى حين تشكيل حكومة جديدة، بحسب وسائل إعلام غربية.

وتطرق إلى فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي الذي يتزعمه وحزب الخضر، مبينًا أن "الأخير تسبب بهذا الأمر"، مؤكدًا "لن يفرط بمبادئه من أجل البقاء في السلطة".

وتأتي استقالة يوسف قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته، وبعد أيام من فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر، عقب إعلان الحكومة مؤخرًا أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% بحلول عام 2030.

ويوسف البالغ من العمر 39 عامًا كان قد تولى منصبه في آذار/ مارس 2023، ليكون بذلك أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.